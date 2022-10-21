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Общество21 октября 2022 13:24

Аферисты легализовали поставки психотропных лекарств в аптеки Кубани и Адыгеи на 11 млн рублей

Перед судом предстанут 23 участника ОПГ
Светлана ОВДЕЙ
Уголовное дело направили в суд Фото из архива КП

Уголовное дело направили в суд Фото из архива КП

Аферисты на 11,4 миллиона рублей поставили психотропные лекарства в аптеки Кубани и Адыгеи. Перед судом предстанут 23 участника ОПГ, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Так, в июле 2020 года житель Кубани придумал план незаконного заработка. Он организовал работу группировки, в которую привлек больше 20 жителей Сочи.

Участники покупали, перевозили, хранили и продавали без рецептов сильнодействующие препараты. Как оказалось, лекарства они сбывали через аптечную сеть в Краснодарском крае и Адыгее.

Кроме того, участники ОПГ легализовали более 11,4 миллиона рублей, которые заработали на незаконных продажах.

- Преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции в марте 2021 года. Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Майкопский городской суд, - сообщили в пресс-службе надзорного органа Адыгеи.