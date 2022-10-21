Доставка документов курьером позволяет гражданам не ожидать очереди на их получение Фото из архива КП

Эксперты Кадастровой палаты Кубани рассказали о преимуществах доставки документов курьером. Сейчас такой способ особенно востребован благодаря удобству, безопасности, оперативности и экономии времени.

Курьерская доставка, в частности, гарантирует поступление документов в назначенный срок, прозрачность ценообразования и экономичность, обусловленную фиксированным тарифом. Напомним, в 2016 году Минэконмразвития РФ установило стоимость доставки документов – 1 тысяча рублей для физических лиц и 1,5 тысячи для юридических.

Эксперты также оценивают комфорт доставки, сохранность документов, аккуратное и бережное обращение с ними, а также возможность получения дополнительных сервисов - консультационные услуги и выездное обслуживание.

- Заявитель может самостоятельно подать заявку для получения услуг по выездному обслуживанию через официальный сайт Кадастровой палаты по Краснодарскому краю, выбрав удобные дату и время получения услуги, и осуществить оплату на сайте с помощью банковской карты. Предоставление платных услуг осуществляется по всему краю - достаточно обратиться в территориальный отдел Федеральной кадастровой палаты по краю, функционирующий в каждом районе, - отмечает замдиректора краевой Кадастровой палаты Виктория Божко.

В III квартале 2022 года доставку документов курьером и выездное обслуживание заказали более девяти тысяч жителей Краснодарского края. Напомним, бесплатно воспользоваться такими услугами могут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, дети-инвалиды, инвалиды с детства I группы, инвалиды I и II групп при условии, что они являются правообладателями оформляемых объектов.