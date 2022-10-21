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Общество21 октября 2022 13:38

Эксперты Кадастровой палаты Кубани рассказали о преимуществах доставки документов курьером

Такой способ отличается удобством, безопасностью, оперативностью и экономией времени
ПАВЛОВА Валерия
Доставка документов курьером позволяет гражданам не ожидать очереди на их получение Фото из архива КП

Доставка документов курьером позволяет гражданам не ожидать очереди на их получение Фото из архива КП

Эксперты Кадастровой палаты Кубани рассказали о преимуществах доставки документов курьером. Сейчас такой способ особенно востребован благодаря удобству, безопасности, оперативности и экономии времени.

Курьерская доставка, в частности, гарантирует поступление документов в назначенный срок, прозрачность ценообразования и экономичность, обусловленную фиксированным тарифом. Напомним, в 2016 году Минэконмразвития РФ установило стоимость доставки документов – 1 тысяча рублей для физических лиц и 1,5 тысячи для юридических.

Эксперты также оценивают комфорт доставки, сохранность документов, аккуратное и бережное обращение с ними, а также возможность получения дополнительных сервисов - консультационные услуги и выездное обслуживание.

- Заявитель может самостоятельно подать заявку для получения услуг по выездному обслуживанию через официальный сайт Кадастровой палаты по Краснодарскому краю, выбрав удобные дату и время получения услуги, и осуществить оплату на сайте с помощью банковской карты. Предоставление платных услуг осуществляется по всему краю - достаточно обратиться в территориальный отдел Федеральной кадастровой палаты по краю, функционирующий в каждом районе, - отмечает замдиректора краевой Кадастровой палаты Виктория Божко.

В III квартале 2022 года доставку документов курьером и выездное обслуживание заказали более девяти тысяч жителей Краснодарского края. Напомним, бесплатно воспользоваться такими услугами могут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, дети-инвалиды, инвалиды с детства I группы, инвалиды I и II групп при условии, что они являются правообладателями оформляемых объектов.