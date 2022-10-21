Сбер: Жители Юга России и СКФО оформляют 62% вкладов онлайн

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк

Уже шесть из десяти клиентов банка хранят свои сбережения и приумножают их в онлайне. По итогам первых 9 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 21%. Лидером по доле цифровых вкладов на Юге России и в СКФО уже несколько лет остаётся Чеченская Республика (76%).

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк

Лариса Николаевна Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Комфортность пользования сервисами Сбера, повышенный процент и отмена с марта налога с доходов физических лиц по вкладам и счетам помогают нам весомо увеличивать число новых онлайн-вкладов. Регионами-лидерами остаются жители Краснодарского края, которые разместили в Сбере 34% от общего объема открытых вкладов. Ростовская область по этому показателю на втором месте с 30% вкладов. На третьей позиции – Ставропольский край с 21%. Отмечу, что более 80% наших клиентов оформляют СберВклад и СберВклад Прайм».

Быстро в Юго-Западном банке растёт и средний размер вклада: открытых как онлайн, так и в офисах банка. По итогам 9 месяцев этого года рост составил 48% к аналогичному периоду прошлого года. По размеру средней суммы вклада в ТОП-3 вошли Ингушетия, Краснодарский край и Дагестан. Минимальный размер вклада – в Калмыкии, но и он к аналогичному периоду прошлого года вырос на 55%.

Сегодня Сбер предлагает широкий выбор предложений по вкладам с размещением от 1 месяца до 3 лет. Узнать подробнее и выбрать оптимальный для себя вклад можно на сайте.