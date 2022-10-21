Объявление оказалось фейком Фото: t.me/opershtab23

Листовки с требованием явиться в военкомат жителям многоэтажки в Краснодаре назвали фейком. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Объявления распространяли в Георгиевском ЖК. В них говорилось, что жильцам – мужчинам призывного возраста якобы необходимо явиться в военкомат для уточнения фактического места жительства и создания резервных списков.

- Никаких подобных объявлений военный комиссариат Краснодарского края не распространяет. Информация о необходимости проверки и установления злоумышленников, которые распространяют подобные листовки среди жителей города, будет передана в полицию, - сообщили в региональном оперштабе.