Ситуация в крае остается спокойной Фото: t.me/opershtab23

В оперштабе Кубани опровергли распространение памятки об эвакуации для жителей региона. В крае не вводили никаких ограничений.

Документ с правилами эвакуации для жителей начали активно распространять в соцсетях и чатах региона. Утверждалось, что сейчас она актуальна для края.

Как оказалось, такую памятку ранее создали для жителей Херсонской области.

- К жителям Краснодарского края эта памятка не имеет никакого отношения. В регионе не вводятся никакие дополнительные ограничения или меры. Ситуация, как отметил губернатор Вениамин Кондратьев, остается спокойной и стабильной, - подчеркнули в краевом оперштабе.