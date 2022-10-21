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Общество21 октября 2022 14:36

В оперштабе Кубани опровергли распространение памятки об эвакуации для жителей региона

В крае не вводили никаких ограничений
Светлана ОВДЕЙ
Ситуация в крае остается спокойной Фото: t.me/opershtab23

Ситуация в крае остается спокойной Фото: t.me/opershtab23

В оперштабе Кубани опровергли распространение памятки об эвакуации для жителей региона. В крае не вводили никаких ограничений.

Документ с правилами эвакуации для жителей начали активно распространять в соцсетях и чатах региона. Утверждалось, что сейчас она актуальна для края.

Как оказалось, такую памятку ранее создали для жителей Херсонской области.

- К жителям Краснодарского края эта памятка не имеет никакого отношения. В регионе не вводятся никакие дополнительные ограничения или меры. Ситуация, как отметил губернатор Вениамин Кондратьев, остается спокойной и стабильной, - подчеркнули в краевом оперштабе.