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Общество21 октября 2022 14:51

Консультационный центр для приезжающих на личных авто жителей Херсонской области заработал на Кубани

На месте работают сотрудники ДПС, которые показывают путь к центру
Светлана ОВДЕЙ
Рядом с центром также установлен информационный световой экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Рядом с центром также установлен информационный световой экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Консультационный центр для приезжающих на личных авто жителей Херсонской области заработал на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Приезжающих жителей области направляют на Кубань через Крымский мост. По пути для них организовали работу специального поста для помощи и координации.

Проехать к центру помогают сотрудники ДПС, которые дежурят на месте и направляют к пункту проезжающие по мосту машины с украинскими номерами.

- Вдоль трассы также установлен информационный световой экран, - уточнили в пресс-службе региональной администрации.

Специальный центр состоит из двух отапливаемых палаток, в которых круглосуточно дежурят работники администрации. Сотрудники консультируют приезжающих жителей Херсонской области, регистрируют, помогают с проездом в места размещения.