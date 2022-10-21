В Геленджике отдохнули более 3,5 млн человек

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Мэр Геленджика Алексей Богодистов подвел итоги туристического сезона, а также наградил лучших сотрудников санаторно-курортной отрасли.

С начала года в город-курорт приехали более 3,5 млн отдыхающих, отметил глава города. Режим закрытого неба и неработающий аэропорт не помешали туристам посетить Геленджика.

Порядка 1,9 млн человек остановились в 2500 гостиниц, отелей и других средств размещения. 17 детских здравниц приняли порядка 27 тысяч ребят со всей страны, что на 37% больше прошлогодних показателей.

Алексей Богодистов отметил, что туризм — градообразующая отрасль. Только за восемь месяцев этого года городские предприятия пополнили консолидированный бюджет региона на 466 млн рублей.

- Благодаря ответственным налогоплательщикам и средствам курортного сбора, Геленджик имеет возможность развиваться. Установлено шесть малых архитектурных форм на набережных внутригородских округов, в финальной стадии замена уличного освещения по улице Ленина, до конца года завершится строительство сквера по улице Революционной, 8, - сказал Алексей Богодистов.

Он также добавил, что в Геленджике для туристов создано 42 объекта показа. Половина из них работает до сих пор.

В санаторно-курортной отрасли Геленджика работает порядка 13 тысяч человек, то есть каждый десятый житель. Глава города-курорта выразил свою благодарность сотрудникам сферы и добавил, что в следующем году сезон необходимо отработать еще более качественно.