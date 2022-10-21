В Геленджике состоялось совещание специалистов по делам несовершеннолетних

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В городе-курорте прошло совещание, в котором приняли участие руководители управлений и отделов по делам несовершеннолетних, работающих на территории Краснодарского края.

Организатор семинара-совещания Раиса Панченко отметила, что Геленджик стал принимающей стороной на правах одного из лидеров по работе комиссии по делам несовершеннолетних.

Она добавила, что в Геленджике, а также Новороссийске внедрили и применяют новую методику работы с «трудными» детьми. Она заключается в том, что педагоги, бизнесмены, представители общественности в качестве наставника берут подопечного - ребенка, находящегося в трудном социальном положении.

Наставник пытается «включить» ребенка в свою среду и таким образом продемонстрировать, что в обществе можно жить иначе. Цель подобной методики — изменение восприятия реальности и установление жизненных целей и ценностей.

Раиса Панченко добавила, что наставничество позитивным образом влияет на детей, часто спасая их в сложных жизненных ситуациях.

Помимо рабочих встреч, для участников совещания также подготовили и культурную программу. Специалисты по делам несовершеннолетних посетили Андреевский кафедральный собор, а также побывали в «Старом парке», который расположен в селе Кабардинка.

- В финальный день семинара, в знак плотного взаимодействия и налаженных связей, участники раскрасили карту Краснодарского края. Представители каждого муниципалитета добавили цвета своей территории, а после соединили паззлы в одну большую картину Кубани, - рассказали в пресс-службе администрации города-курорта.