В Краснодаре создан Центр оказания помощи и оформления льгот. Фото: dzen.ru/krd.ru

В Краснодаре 24 октября откроется Центр оказания помощи для семей мобилизованных. В нем специалисты будут рассказывать о всех муниципальных мерах поддержки.

- Также специалисты центра будут консультировать по вопросам кредитных каникул, помогут оформить социальные льготы. При необходимости окажут психологическую помощь и содействие в трудоустройстве, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Центр оказания помощи и оформления льгот откроют по адресу: улица Северная, 365. Он будет работать по будням с 9:00 до 17:00 с перерывом с 12:30 до 13:30. И в субботу с 10:00 до 15:00.