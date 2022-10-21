Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор Краснодарского края не введет ограничения из-за среднего уровня реагирования. Об этом стало известно на первом заседании оперативного штаба. Его создали в регионе в соответствии с указом президента России.

- В связи с введением среднего уровня реагирования нам переданы расширенные полномочия. Сегодня Кубань сохраняет стабильность во всех сферах жизни и отраслях экономики. Поэтому вводить ограничения не требуется, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что теперь все возникающие вопросы будут решаться при полном взаимодействии и поддержке с оперативным штабом. На Кубани его возглавил губернатор края.