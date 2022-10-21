В Ленинградском районе капитально ремонтируют поликлинику. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Ленинградском районе Кубани ремонтируют поликлинику. Там уже установили новую аппаратуру в акушерско-гинекологическом отделении и женской консультации.

- Сейчас специалисты монтируют входную группу. Они укладывают плитку и оформляют стены. Параллельно с ремонтом проходят работы над преобразованием облика поликлиники, - сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Уточняется, что до завершения ремонта прием пациентов осуществляется в трехэтажном педиатрическом корпусе на территории ЦРБ.

Электрические кровати для рожениц, универсальный рентгенодиагностический передвижной цифровой комплексдефибриллятор. Также бестеневой операционный светильник, кольпоскопы, стол для реанимации новорожденных и многое другое приобрели по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».