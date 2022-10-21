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Карта Кубани21 октября 2022 16:33

В Анапе больше двух недель не могут найти 34-летнего мужчину

Молодой человек пропал при таинственных обстоятельствах
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе пропал мужчина. Фото:«ЛизаАлерт».

В Анапе пропал мужчина. Фото:«ЛизаАлерт».

В Анапе больше двух недель не могут найти 34-летнего мужчину. О его местонахождении ничего неизвестно с 5 октября 2022 года.

- Молодой человек среднего роста – 176 сантиметров и худощавого телосложения. У него темно-русые волосы и серо-зеленые глаза, - сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

В чем был мужчина на момент исчезновения неизвестно.

Для оповещения о местонахождении 34-летнего молодого человека или любой информации, связанной с ним, можно позвонить на бесплатный номер горячей линии: 8 800 700 5452.