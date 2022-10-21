В Краснодаре образовались огромные пробки. Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты».

На дорогах Краснодара образовались пробки в 9 баллов. Вечером 21 октября машины в городе встали в один большой затор. Свободно проехать невозможно по целому ряду улиц.

- Машины стоят на улицах: Северная, Красная, Ялтинская, Костылева, Карасунская. Также невозможно проехать по Кубанской Набережной, Ленина, Буденного, Кузнечной, Володи Головатого, Октябрьской, Калинина, Фрунзе, Гаврилова и Офицерской, - стало известно по данным сервиса «Яндекс. Карты».

Постоять в пробке также придется на Новороссийской, Сормовской, 40-летия Победы, Трамвайной, Селезнева, Мачуги, Красных Партизан, Дзержинского и Западном обходе.

Как всегда происходит в час пик, затруднен проезд на выездах из Краснодара. Машины почти не двигаются на Тургенева, Ростовском шоссе, Захарова, Уральской и Индустриальной.