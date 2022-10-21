Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани поучаствовал в совещании по восстановлению Крымского моста. Вениамин Кондратьев посетил Темрюкский район. Он ознакомился с ходом восстановительных работ.

- Строители очень хорошо развернулись. Они ведут работу в круглосуточном режиме по две смены. Разборка старых пролетов моста идет очень оперативно. Стоит отметить, что очень хорошо отработали поставщики металлоконструкций, - сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Уточняется, что 80% металла уже изготовлено. Материал находится на месте, либо на производственной площадке на сборке, либо уже в пути.

Вениамин Кондратьев отметил, что по пути следования к Керченской переправе на территории края организованы накопительные площадки для грузовых автомобилей. Они обеспечены всем необходимым. На стоянках есть пункты обогрева и полевая кухня.