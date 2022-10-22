На Кубани могут создать технопарк пищевого машиностроения. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани создадут технологический парк пищевого машиностроения. Перспективы реализации проекта обсудили в Динском районе представители власти и бизнеса на выездной рабочей встрече.

- В производстве пищевого оборудования наш край обладает необходимыми компетенциями. Это одно из приоритетных и перспективных направлений развития промышленности. Следующим этапом является расширение производств и развитие компонентной базы. Это можно сделать в условиях технопарка, - сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента промышленной политики региона Владимир Мостовой.

Уточняется, что в регионе работают более 40 предприятий, которые выпускают машины, комплектующие и оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности. На них занято свыше 2000 жителей Кубани.

Департамент готов предоставить поддержку, которая будет необходима для реализации проекта. Для этого в регионе действуют различные инструменты. Например, финансирование из краевого бюджета затрат предприятий на инвестпроекты. Также льготные займы Фонда развития промышленности региона. Их ставки варьируются от 0,1% до 4% годовых.