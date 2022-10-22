Что произошло за ночь 22 октября в Краснодарском крае: волонтеры “Лиза Алерт” объявили о поисках трех пропавших жителей Кубани

Волонтеры “Лиза Алерт” объявили о поисках трех пропавших жителей Кубани.

«Комсомольская правда» - Кубань» рассказывает последние новости, которые произошли за ночь 22 октября в Краснодарском крае.

Сразу три ориентировки о пропавших людях опубликовали волонтеры "Лиза Алерт" в своих социальных сетях. В лесу на Кубани разыскивают пропавшую 21 октября 68-летнюю женщину. Она живет в поселке Чибий Северского района. Кроме того, больше двух месяцев разыскивают пропавшего 72-летнего мужчину. Он бесследно пропал летом этого года. О его местонахождении ничего неизвестно с 1 августа. А в Анапе больше двух недель не могут найти 34-летнего мужчину.

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