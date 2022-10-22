Погода в Сочи 22 октября 2022: воздух прогреется до +15 градусов

В Сочи 22 октября будет прохладно.

На территории Краснодарского края похолодало. Опустились отметки даже на Черноморском побережье. Так, в Сочи 15 октября температура воздуха достигнет +15 градусов.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье ожидается переменная облачность.

- Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков, - сообщают в краевом гидрометцентре. - Ветер ночью северной четверти, днем с переходом на южную четверть 7-12 метров в секунду.

А на Красной Поляне отметки еще ниже. Там днем прогнозируют +12 градусов, при этом ночью температура воздуха резко опустится до +5 градусов. Осадков на горнолыжных курортах не ожидается. Отметим, что в горах отметки ниже - на вершине выше 2000 метров температура всего +3 градуса, а в ночные часы значения опускаются до минус 7 градусов.