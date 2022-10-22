Температура воды в Черном море 22 октября 2022: самая теплая вода в Сочи и Адлере

На Черноморском побережье вода остывает с каждым днем. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Несмотря на то, что октябрь уже заканчивается, некоторые отдыхающие все еще хотят поплавать в море. И местами отметки еще позволяют окунуться. «Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за тем, где на побережье Краснодарского края еще можно устроить заплыв.

Какая температура воды в Черном море 22 октября 2022

По данным «КП» - Кубань», самая высокая температура воды сейчас у берегов Адлера - водные термометры показывают 20,9 градуса. Чуть теплее в Сочи - 21 градус.

В Геленджике температура воды +19,8 градуса, в Новороссийске - 19,9 градуса. Самые низкие отметки в Анапе - море на курорте остыло до 19,2 градуса.

А вот на Азовском побережье купальный сезон уже закрыт. В воду зайти решаются лишь моржи. У берегов Приморско-Ахтарска и Голубицкой температура сейчас +13 градусов.