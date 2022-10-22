Погода в Краснодаре 22 октября 2022: в городе стихнет ветер и придет потепление

В Краснодаре ожидается потепление. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кубань окажется под влиянием небольшого антициклона. Вместе с ростом атмосферного давления облаков в небе станет меньше, а значит осадков можно не ждать. При этом воздух начнет постепенно прогреваться. Так, в Краснодаре 22 октября потеплеет до +16 градусов. Однако в ночные часы температурные значения опустятся до +3-5 градусов.

- Днём без осадков, ветер западной четверти 4-9 метров в секунду, - сообщают в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 мм ртутного столба. Это, по словам метеорологов, выше нормы.