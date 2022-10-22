Учителям стали выплачивать компенсации за аренду жилья. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи учителям выплачивают компенсацию за аренду жилья. Педагогам, которые снимают квартиры, возместят 15 тысяч рублей.

- Преподаватели будут получать выплату ежемесячно. Это позволит привлечь в наш город новых специалистов из других регионов страны. Также поддержать уже работающих учителей, – сообщила начальник управления по образованию и науки администрации Сочи Ольга Медведева.

Уточняется, что компенсацию можно получить при предоставлении необходимого пакета документов.

Более 280 педагогов уже подали заявки на получение выплат. Компенсацию могут получить педагогические работники учреждений дополнительного образования, школ, детских садов. Также работники культуры и физической культуры и спорта.