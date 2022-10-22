В ярмарках выходного дня участвуют около 600 сельхозпроизводителей. Фото: krd.ru.

В Краснодаре более 600 сельхозпроизводителей участвуют в ярмарках выходного дня. Они проходят по субботам. Для жителей и гостей города продукты привозят сами производители, минуя посредников.

- Производители привезли 90 тонн сельхозпродуктов. Это яйца, мясо, сезонные фрукты и овощи, соленья, хлебобулочные изделия, мед. 739 торговых мест созданы для фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что ярмарки находятся по улицам имени Архитектора Ишунина, Буденного, Евдокии Бершанской, Героя Яцкова, Дзержинского и Каляева. Также на Уральской, Восточно-Кругликовской, Бургасской и Одесской.

На каждой ярмарке выходного дня организаторы обеспечивают соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора. Проводится контроль проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и ведется мониторинг соблюдения правил торговли.