Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В конкурсе «Учитель года Кубани по основам православной культуры» победила педагог из Ленинградского района. Итоги подвели в рамках XXVIII Всекубанских Кирилло-Мефодиевских духовно-образовательных чтений.

- В этом году профессиональный конкурс проводится уже в семнадцатый раз. За это время более 700 педагогов стали его участниками. Победители и призеры участвуют в проекте «Поезд творческих идей», - сообщила министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

Уточняется, что в этом году победила учитель основ православной культуры школы № 2 Ленинградского района Татьяна Трофименко. У нее стаж работы 22 года. Она является членом Ленинградской районной организации Краснодарского отделения Российского общества историков-архивистов.

Призерами конкурса стали учитель ОПК кубановедения школы № 33 Кущевского района Татьяна Данилян и русского языка, литературы и ОПК школы № 2 Тихорецкого района Дарья Бедюх.