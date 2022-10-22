Вениамин Кондратьев вместе с Маратом Хуснуллиным в Темрюкском районе.

Губернатор Кубани Кондратьев вместе с зампредседателя Правительства РФ Хуснуллиным оценили работы по восстановлению Крымского моста. Напомним, ранее вице-премьер страны провел совещание, где обсуждались детали реконструкции. Также, как уточняется, Марат Хуснуллин и Вениамин Кондратьев посмотрели, как организована проверка транспорта на пунктах досмотра.

- Движение грузовых автомобилей по мосту по-прежнему запрещено, - уточняет губернатор Кубани. - Поэтому в крае продолжают действовать накопительные площадки для большегрузов.

Глава региона также добавил, что для водителей там созданы все необходимые условия - есть пункты обогрева, горячее питание, вода.