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Общество22 октября 2022 6:56

Губернатор Кубани Кондратьев вместе с зампредседателя Правительства РФ Хуснуллиным оценили работы по восстановлению Крымского моста

Движение по Крымскому мосту для большегрузов по-прежнему закрыто
Евгения СОРОКА
Вениамин Кондратьев вместе с Маратом Хуснуллиным в Темрюкском районе.

Вениамин Кондратьев вместе с Маратом Хуснуллиным в Темрюкском районе.

Губернатор Кубани Кондратьев вместе с зампредседателя Правительства РФ Хуснуллиным оценили работы по восстановлению Крымского моста. Напомним, ранее вице-премьер страны провел совещание, где обсуждались детали реконструкции. Также, как уточняется, Марат Хуснуллин и Вениамин Кондратьев посмотрели, как организована проверка транспорта на пунктах досмотра.

- Движение грузовых автомобилей по мосту по-прежнему запрещено, - уточняет губернатор Кубани. - Поэтому в крае продолжают действовать накопительные площадки для большегрузов.

Глава региона также добавил, что для водителей там созданы все необходимые условия - есть пункты обогрева, горячее питание, вода.