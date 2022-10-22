Мобилизованные получают единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани определили порядок назначения материальной помощи мобилизованным. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева бойцы получают единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

- Материальная помощь выплачивается в беззаявительном порядке. От военного комиссариата края поступает информация, дальше ее направляют в краевой Минтруд и соцразвития региона. Уже оттуда она поступает в органы соцзащиты, которые перечисляют матпомощь, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что от мобилизованного или его родственников не требуется совершать каких-то дополнительных действий.

Материальная помощь выплачивается в течение 4 рабочих дней с момента поступления информации от военного комиссариата края. Ее могут приостановить при обнаружении в списке мобилизованных опечатки. Оплату оперативно производят после предоставления верных документов.