Более 17 тыс человек и 7,5 тыс автомобилей перевезли через Керченскую паромную переправу

Фот: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Более 17 тысяч человек и 7,5 тысяч автомобилей перевезли через Керченскую паромную переправу. Она начала работать в ночь на 9 октября 2022 года через пролив в обе стороны.

- Из автомобилей переправой в основном пользовались большегрузные и среднетоннажные грузовики. Всего было выполнено 209 круговых рейсов. Их совершили пять паромов, работающих на линии, - сообщили в Министерстве транспорта России.

Уточняется, что погода улучшилась. На данный момент она благоприятствует судоходству в этом районе.