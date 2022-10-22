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Общество22 октября 2022 7:57

Более 17 тыс человек и 7,5 тыс автомобилей перевезли через Керченскую паромную переправу

Она начала работать в ночь на 9 октября
Мария ЧАЛАЯ
Фот: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фот: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Более 17 тысяч человек и 7,5 тысяч автомобилей перевезли через Керченскую паромную переправу. Она начала работать в ночь на 9 октября 2022 года через пролив в обе стороны.

- Из автомобилей переправой в основном пользовались большегрузные и среднетоннажные грузовики. Всего было выполнено 209 круговых рейсов. Их совершили пять паромов, работающих на линии, - сообщили в Министерстве транспорта России.

Уточняется, что погода улучшилась. На данный момент она благоприятствует судоходству в этом районе.