Загорелся зерновой очиститель Ладожского элеватора. Фото: t.me/kropotkin101

В Усть-Лабинском районе потушили пожар в зерновом очистителе Ладожского элеватора. Сообщение о возгорании поступило рано утром.

- Загорелась транспортерная лента станции очистки зерна. В результате огонь охватил помещение на 1 этаже четырехэтажного строения, - сообщили в Пожарной охране Кавказского района.

Уточняется, что площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Пожару присвоили повышенный ранг. Открытое горение удалось ликвидировать за полчаса.

Всего к тушению привлекли 14 пожарных и 5 единиц техники. Во время возгорания никто не пострадал.