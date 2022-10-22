Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 октября 2022 9:25

В Усть-Лабинском районе потушили пожар в зерновом очистителе Ладожского элеватора

Огнем было охвачено 80 кв. метров
Мария ЧАЛАЯ
Загорелся зерновой очиститель Ладожского элеватора. Фото: t.me/kropotkin101

Загорелся зерновой очиститель Ладожского элеватора. Фото: t.me/kropotkin101

В Усть-Лабинском районе потушили пожар в зерновом очистителе Ладожского элеватора. Сообщение о возгорании поступило рано утром.

- Загорелась транспортерная лента станции очистки зерна. В результате огонь охватил помещение на 1 этаже четырехэтажного строения, - сообщили в Пожарной охране Кавказского района.

Уточняется, что площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Пожару присвоили повышенный ранг. Открытое горение удалось ликвидировать за полчаса.

Всего к тушению привлекли 14 пожарных и 5 единиц техники. Во время возгорания никто не пострадал.