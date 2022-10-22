В станице Родниковской открыли спортивную площадку. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Курганинском районе Кубани открыли спортивную многофункциональную площадку. Объект построили в станице Родниковской в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

- В этом году на строительство 19 многофункциональных спортивных площадок в 18 районах Кубани из краевого бюджета выделили более 117 миллионов рублей. Уже ввели в эксплуатацию девять объектов. Еще 10 завершат до конца года, - сообщил вице-губернатор Александр Власов.

Уточняется, что на новой площадке дети и взрослые смогут заниматься игровыми видами спорта. Например, гандболом, мини-футболом, волейболом, баскетболом.

Кроме того, на спортплощадке постелили специальное бесшовное покрытие. Также установили специальные тренажеры и оборудование, которые выполнены из качественных материалов.