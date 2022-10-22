204 новых случая заражения COVID-19 выявили за сутки. Фото: Иван МАКЕЕВ

На Кубани за сутки выявили 204 новых случая заражения COVID-19. Среди заболевших 134 женщины и 70 мужчин. Среди них зафиксировано 10 детей.

- В Краснодаре выявили 73 случая. В Курганинском районе заболели 13 человек. В Анапе – 10, в Новороссийске – 9. В Горячем Ключе и Ейском районе зафиксировано по 7 заболевших. В Приморско-Ахтарском районе – 6 человек. По 5 – в Абинском, Красноармейском, Павловском, Тимашевском и Сочи, - сообщили в оперативном штабе Кубани.

В Геленджике, Армавире, Лабинском и Темрюкском районах по 4 положительных результата. В Кущевском, Славянском, Белореченском, Кавказском, Староминском, Тбилисском, Тихорецком и Успенском заразились COVID-19 по 3 новых пациента.

По 2 человека выявили в Калининском, Гулькевичском и Мостовском районах. В Каневском, Белоглинском, Отрадненском, Кореновском, Туапсинском, Северском, Усть-Лабинском и Щербиновском районах по 1 новому случаю.

Возраст самого младшего пациента составил 2 месяца. Самого старшего – 91 год.