Жителей Херсонской области, прибывающих железнодорожным транспортом, встречают на вокзале и размещают в санаториях. Фото: администрации региона.

В санаториях Кубани разместили более 5500 жителей Херсонской области. Об этом сообщают в оперштабе края. Всех гостей, прибывающих из освобожденных территорий, встречают на вокзалах. Им помогают сотрудники МЧС, а также работники мэрии. Сразу после этого их отвозят в санатории, где они и будут проживать.

- Тех, кто едет на машинах, проводят по маршруту через Крымский мост, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края. - Все машины с украинскими номерами, въезжающие через мост на территории Кубани, проводят на специальный консультативный пост.

Здесь круглосуточно сотрудники администрации регистрируют приезжающих. Также помогают им сориентироваться по местам размещения.

Кстати, для жителей Херсонской и Запорожской областей в Анапе работает Единый информационный центр. Он открыт на базе одной из здравниц.

- Здесь окажут помощь в оформлении документов, сделать фото на паспорт, воспользоваться услугами нотариуса и переводчика, - уточняют в оперативном штабе края. - Сотрудники управления соцзащиты помогают с оформлением выплат.

А еще на улице работает мобильный пункт Сбера, организован и подвоз в его центральное отделение.