В Сочи идет подготовка к конкурсу «Краса России»

51 красавица поборется за корону. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи идет подготовка к всероссийскому конкурсу «Краса России». Летом 2022 года в разных регионах страны прошел масштабный кастинг. По итогам отбора, где участницы представили себя и презентовали свои таланты, в финал попала 51 девушка. Все они претендуют на главную корону Всероссийского конкурса красоты и талантов.

Сейчас все претендентки тренируются и репетируют свое выступление.

Финал состоится 26 октября на лучшей концертной площадке Сочи - в Зимнем театре. Победительница получит путевку в международный конкурс «Miss Earth 2023».