Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 октября 2022 11:27

В Сочи идет подготовка к конкурсу «Краса России»

Финал состоится 26 октября
Евгения СОРОКА
51 красавица поборется за корону.

51 красавица поборется за корону.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи идет подготовка к всероссийскому конкурсу «Краса России». Летом 2022 года в разных регионах страны прошел масштабный кастинг. По итогам отбора, где участницы представили себя и презентовали свои таланты, в финал попала 51 девушка. Все они претендуют на главную корону Всероссийского конкурса красоты и талантов.

Сейчас все претендентки тренируются и репетируют свое выступление.

Финал состоится 26 октября на лучшей концертной площадке Сочи - в Зимнем театре. Победительница получит путевку в международный конкурс «Miss Earth 2023».