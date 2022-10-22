Директору школы в Новороссийске объявили выговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директору школы в Новороссийске, которая отправила детей питаться шаурмой, объявили выговор. Такое наказание женщина получила за некорректное высказывание.

- Инцидент произошел во время второй смены на перемене после первого урока. Ученики седьмого класса хотели поесть в буфете. В это время там обедали учащиеся вторых и третьих классов. Их обеспечивают бесплатным горячим питанием, поэтому буфет был закрыт, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что школе рекомендовали скорректировать график работы столовой и буфета. Также проинформировать о его изменении родителей и обучающихся.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в школе Новороссийска, где директор отправила детей питаться шаурмой за отказ от питания в столовой, начали расследование.