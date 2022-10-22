В Новороссийске загорелась городская свалка.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Городская свалка больше суток горела в Новороссийске. Пожар произошел на горе Щелба в селе Борисовка в Приморском внутригородском районе.
21 октября в 9:46 пожарным поступило сообщение о возгорании. Сотрудники МЧС локализовали огонь и уехали. Пожар стал тушить полигон «Терра-Н». Утром 22 октября поступило, что свалка все еще горит.
- Площадь тления мусора составляла 25 квадратных метров. Было установлено шесть точек горения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Уточняется, что полигон «Терра-Н» продолжил тушить пожар. Силы и средства МЧС не привлекались.