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Общество22 октября 2022 11:56

78 жильцов поврежденного после крушения самолета дома в Ейске получат 22 октября выплаты

Всего на компенсации выделили 67 млн рублей
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Пострадавшую многоэтажку будут восстанавливать.

Пострадавшую многоэтажку будут восстанавливать.

78 жильцов поврежденного после крушения самолета дома в Ейске получат 22 октября выплаты. Напомним, ЧП случилось вечером 17 октября. Военный бомбардировщик Су-34 потерпел крушение, упав во двор девятиэтажки. Летчики успели катапультироваться. Однако начавшийся пожар в доме унес жизни 15 человек. В оперативном штабе Краснодарского края рассказали о том, кто получит выплаты.

- 78 жильцам средства перечислят в течение 22 октября, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Кубани. - По 100 тысяч рублей за полную утрату имущества подали 158 заявлений.

Как уточняется, от 792 человек приняты заявления на единовременную материальную помощь. Им перечислят по 10 тысяч рублей.

- Оформлены дела и готовы к выплате документы на 213 человек, - добавляют в оперативном штабе края. - Средства перечислили 178 жителям многоэтажки.

Всего на компенсации выделили 67 миллионов рублей.