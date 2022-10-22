Пострадавшую многоэтажку будут восстанавливать.

78 жильцов поврежденного после крушения самолета дома в Ейске получат 22 октября выплаты. Напомним, ЧП случилось вечером 17 октября. Военный бомбардировщик Су-34 потерпел крушение, упав во двор девятиэтажки. Летчики успели катапультироваться. Однако начавшийся пожар в доме унес жизни 15 человек. В оперативном штабе Краснодарского края рассказали о том, кто получит выплаты.

- 78 жильцам средства перечислят в течение 22 октября, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Кубани. - По 100 тысяч рублей за полную утрату имущества подали 158 заявлений.

Как уточняется, от 792 человек приняты заявления на единовременную материальную помощь. Им перечислят по 10 тысяч рублей.

- Оформлены дела и готовы к выплате документы на 213 человек, - добавляют в оперативном штабе края. - Средства перечислили 178 жителям многоэтажки.

Всего на компенсации выделили 67 миллионов рублей.