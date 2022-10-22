В Сочи стартовали соревнования по легкой атлетике. Фото: пресс-служба администрации Сочи.

В Сочи стартовало осеннее первенство по легкой атлетике. Соревнование посвящено памяти заслуженного тренера России Петра Валькова. Его проводят на стадионе ФГБУ «Юг Спорт».

- 250 спортсменов разыграли медали первенства. В соревнованиях участвуют юноши и девушки из всех районов города 2004 года рождения и моложе, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Уточняется, что легкоатлеты состязаются в беге на различные дистанции и толкании ядра. Также они соревнуются в прыжках в длину и высоту, метании копья и молота.

Кроме того, по результатам соревнований сформируют сборную команду города.