Жители поврежденного дома забрали необходимые вещи. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Ейске жители поврежденного дома забрали вещи и документы из 30 квартир. Вернуться в свои дома смогли жильцы 2 и 4 подъездов. Чтобы взять все необходимое людям давали полчаса. В это время их сопровождали сотрудники МЧС и МВД, а также помогали волонтеры.

- За полную утрату имущества будут производиться выплаты в размере 100 тысяч рублей. 158 человек уже подали заявления, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что в ближайшее время жильцы еще 28 квартир также смогут забрать вещи.