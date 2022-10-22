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Карта Кубани22 октября 2022 17:31

В Новороссийске спасатели достали из вентиляционной шахты голубя

Птица находилась на третьем этаже многоэтажки
Мария ЧАЛАЯ
В Новороссийске спасли голубя. Фото t.me/alekseioderov

В Новороссийске спасли голубя. Фото t.me/alekseioderov

В Новороссийске спасатели достали из вентиляционной шахты голубя. Птица находилась на третьем этаже шестнадцатиэтажного дома. Как она туда попала, неизвестно.

- К нам обратился житель многоквартирного дома и рассказал, что в вентиляционной шахте слышны какие-то непонятные движения. Спасатели выехали на Анапское шоссе, - сообщил начальник муниципальной «Службы Спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

Уточняется, что в квартире заявителя пришлось разобрать кирпичную кладку шахты. Из нее и достали голубя. После этого птицу выпустили на свободу.