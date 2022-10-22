В рамках ремонтных работ дорожники установят новые знаки, нанесут разметку и обновят тротуары. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре дорогу на улице Котовского отремонтируют до конца 2022 года. Об этом сообщили в администрации города.

Как уточняют в мэрии кубанской столицы, улицу Котовского планировали обновить в начале 2023 года. Но дорожники работают с опережением графика, потому ремонт начали раньше.

Обновление запланировано на двух участках. Техника работает на отрезке от Буденного до Калинина – сейчас там укладывают новый асфальт. Еще один отрезок - от Северной до дома № 100.

- Общая протяженность ремонтируемого полотна составляет 1,6 километра, - сообщает пресс-служба городской администрации.

В рамках ремонтных работ дорожники установят новые знаки, нанесут разметку и обновят тротуары.

- Планируем завершить работы на обоих участках до конца 2022 года, — сообщил замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков.