В мероприятии участвовали более 500 человек. Фото: администрации края.

На Кубани 22 октября провели Апшеронские поминовения. Они посвящены памяти казаков, безвинно убиенных отрядом ЧОН осенью 1920 года. В начале Гражданской войны казаки станицы Апшеронской не хотели воевать ни за белых, ни за красных. Но их позиция не уберегла от беды. Казаков арестовали вместе с семьями, а затем казнили. Всего было убито 118 человек.

Ежегодно в крае вспоминают павших героев, проводят траурный митинг, служат панихиду. Мероприятие проводят у мемориала «Казакам станицы Апшеронской, павшим в начале 20 века». В 2022 году его участниками стали свыше 500 человек.

– Это место стало братской могилой. Здесь теперь стоит мемориальный комплекс, посвященный казакам, павшим в годы братоубийственной гражданской войны, – сказал атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. - Более 100 лет прошло с тех событий, но мы чтим память о погибших.

Участники мероприятия возложили венки и цветы, а затем колонна казаков Майкопского отдела прошла торжественным маршем по парку.