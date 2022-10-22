Бывший вице-губернатор Кубани Трембицкий стал кандидатом в члены Совфеда

Александр Трембицкий. Фото t.me/trembickiy

Бывший вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий стал кандидатом в члены Совфеда. Как стало известно, члены Президиума проголосовали единогласно. Таким образом, заместитель председателя ЗСК имеет все шансы сменить место работы.

- Кандидатура будет представлена на утверждение Президиуму Генсовета партии, - сообщает пресс-служба ЗСК.

Отметим, что Александр Трембицкий ранее занимал посты заместителей глав Кореновского района и Геленджика. Позднее он стал министром ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. А затем он пошел на повышение, став вице-губернатором по коммунальным вопросам. В 2022 году Трембицкий стал заместителем председателя ЗСК седьмого созыва.

Стоит сказать, что в марте 2021 года отец Александра Трембицкого стал новым главой Ростехнадзора.