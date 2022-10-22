Что стало причиной пожара, сейчас выясняется.

В Сочи потушили пожар в частном доме в переулке Юртовском. Возгорание произошло в 18:14 22 октября. О том, что здание объято огнем, спасателям сообщили очевидцы.

Как только первые пожарные подразделения прибыли на место, оказалось, что пожар успел распространиться на площади 64 квадрата. Но, к счастью, пламя удалось быстро погасить.

- В 18:39 зафиксирована ликвидация последствий пожара, - говорят сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Всего к ликвидации возгорания привлекалось 8 человек личного состава, 2 единицы техники.

Пострадавших, предварительно, нет. А вот, что стало причиной пожара, сейчас выясняется.