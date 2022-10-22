«Краснодар» обыграл «Пари НН» в матче РПЛ с двумя удалениями

Во время игры отличились Ильзат Ахметов и Джон Кордоба. Фото: fckrasnodar.ru

Футболисты «Краснодара» сыграли с «Пари Нижний Новгород» в гостевом матче 14-го тура Российской премьер-лиги.

Счет первыми открыли "быки". На 17-й минуте отличился Ильзат Ахметов. Еще один мяч отправился в ворота соперника, когда началось компенсированное ко второму тайму время. В этот раз гол забил Джон Кордоба. Стоит отметить, что с 48-й минуты хозяева играли в меньшинстве. Дело в том, что у них в команде было сразу два удаления. Сначала покинул поле полузащитник Мамаду Майга, а позднее - Никита Каккоев.

В итоге матч завершился со счетом 2:0. Таким образом, «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. А вот «Пари НН» - лишь на 11-й строчке с 13 очками.

Напомним, 30 октября «Краснодар» примет петербургский «Зенит».