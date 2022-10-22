Всем пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь для выздоровления и восстановления. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Из Ейской больницы выписали троих пострадавших в результате падения самолета. Об этом сообщают в оперативном штабе Кубани. При этом, как уточняется, по-прежнему под наблюдением врачей остаются 13 человек.

- В Ейской ЦРБ остаются семь пациентов, их состояние средней степени тяжести, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края. - Кроме того, в детской краевой клинической больнице находится ребенок в тяжелом состоянии.

Еще четыре пациента, включая ребенка, наблюдают в краевой клинической больнице № 1 им. Очаповского. В перинатальном центре Краснодара остается одна беременная пациентка.

- Всем пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь для выздоровления и восстановления, - добавляют в региональном оперштабе.

Также амбулаторно врачи наблюдают еще одного пациента.