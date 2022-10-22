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Общество22 октября 2022 19:05

На Кубани казаки-добровольцы проходят специальную подготовку для участия в СВО

Бойцы занимаются под руководством опытных инструкторов
Мария ЧАЛАЯ
Новые казачьи подразделения готовят для участия в СВО. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Новые казачьи подразделения готовят для участия в СВО. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани казаки-добровольцы проходят специальную подготовку для участия в СВО. Они занимаются под руководством опытных инструкторов по специально разработанной программе.

- После прохождения всего курса программы казаки соответствуют требованиям, которые предъявляют к профессиональной подготовке военнослужащих по контакту. Учебные занятия проводят и днем, и ночью. Это необходимо для успешных действий при выполнении боевых задач также для воспитания высоких морально-боевых качеств, - сообщил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Уточняется, что при разработке программы, учитывали новые направления в подготовке общевойсковых подразделений и опыт боевых действий в ходе локальных войн. Также требования боевого устава по ведению общевойскового боя и многое другое.