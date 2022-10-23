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Общество23 октября 2022 4:00

Что произошло за ночь 23 октября в Краснодарском крае: из больницы Ейска выписали трех пострадавших после крушения самолета

Что произошло за ночь 23 октября в Краснодарском крае
Оксана КАДОЧНИКОВА
Из больницы выписали трех пациентов.

Из больницы выписали трех пациентов.

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Из Ейской больницы выписалиhttps://www.kuban.kp.ru/online/news/4976193/ троих пострадавших в результате падения самолета. По-прежнему под наблюдением врачей остаются 13 человек.

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