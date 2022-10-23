Что произошло за ночь 23 октября в Краснодарском крае: из больницы Ейска выписали трех пострадавших после крушения самолета

Из больницы выписали трех пациентов. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Из Ейской больницы выписалиhttps://www.kuban.kp.ru/online/news/4976193/ троих пострадавших в результате падения самолета. По-прежнему под наблюдением врачей остаются 13 человек.

Директору школы в Новороссийске, которая отправила детей питаться шаурмой, объявили выговор. Руководитель учебного заведения некорректно высказывалась в адрес детей.

На Кубани определили порядок назначения материальной помощи мобилизованным. Бойцы получают единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Записавшийся в добровольцы экс-мэр Краснодара Евгений Первышов показал подготовку на полигоне. Депутат Госдумы записал видео, в котором поделился своим распорядком дня.