Под Анапой загадочно пропала 40-летняя женщина невысокого роста

Фото: Лиза Алерт

Под Анапой загадочно пропала 40-летняя женщина. Мария Реброва ушла из дома в станице Анапской 20 октября и до сих пор о ней ничего неизвестно. Родственники обратились за помощью в поиске к волонтерам.

- Мария плотного телосложения, у нее короткие каштановые волосы, карие глаза и рост 150

см, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Предположительно в день пропажи на женщине были зеленый жилет, серый свитер, синие джинсы и белые кроссовки.

Всем, кто знает о местонахождении Марии Ребровой, просьба звонить по телефонам 8 988 765 15 36 (Людмила) или 8 800 700 5452 (звонок бесплатный).