Начало эфира - 25 октября в 11:00 Фото: t.me/minstroy01

ЦУР Адыгеи проведет прямой эфир с Минстроем республики 25 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства региона.

Гостем эфира станет первый замминистра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи Рамазан Ляфишев. Представитель министерства расскажет о ремонте дорог и реализации профильных проектов в республике.

Жители могут задать интересующие вопросы. Их можно отправить через «Госуслуги» по ссылке.

Начало эфира - в 11:00 на странице ЦУР Адыгеи во «Вконтакте».