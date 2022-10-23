Один из грузовиков перевозил яблоки Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

На Кубани при столкновении двух КамАЗов пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Авария произошла накануне на трассе «Тимашевск-Славянск-на-Кубани» в хуторе Ольховском. Один из КамАЗов на момент аварии был гружен яблоками – они рассыпались по проезжей части.

В результате ДТП водителям грузовиков понадобилась помощь спасателей.

- Прибыв на место ЧС, спасатели отключили АКБ у КамАЗов, - сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Пострадавшего водителя одного из грузовиков госпитализировали.