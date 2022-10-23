На Кубани за сутки выявили 117 новых случаев заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 117 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 7 детей, самому младшему из которых четыре месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре заболели 45 человек, в Каневском районе - 7, в Северском - 6, в Армавире, Новороссийске и Лабинском районе – по 5. По 4 пациента прибавилось в Брюховецком, Динском муниципалитетах, Горячем Ключе и Геленджике, по 3 в - в Сочи, Приморско-Ахтарском и Абинском районах, по 2 - в Выселковском, Гулькевичском и Туапсинском.

- По одному положительному результату получено в Апшеронском, Кавказском, Кореновском, Красноармейском, Крымском, Кущевском, Ленинградском, Славянском, Староминском, Тбилисском, Темрюкском, Тихорецком и Успенском районах, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются три человека. За сутки от осложнений заболевания скончались два пациента.