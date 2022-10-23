Паромы уже совершили 230 рейсов Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Шестой паром запустили на Керченской переправе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России.

Железнодорожный паром «Конро Трейдер» вышел в первый рейс ночью 23 октября. Судно уже перевезло в порт «Кавказ» 32 вагона.

Всего с начала работы переправы паромы доставили в обе стороны более 18 тысяч пассажиров и восьми тысяч грузовиков. За это время совершено 230 рейсов.

Сейчас погода на Керченской переправе ухудшается. Но пока вновь приостанавливать здесь судоходство не планируют.

- Погода остается в диапазоне показателей, не препятствующих судоходству в этом районе. До 21:00 24 октября в районе Керчи и южном устье Керченского пролива ожидается усиление южного ветра до 12-15 метров в секунду, временами дождь, - сообщили в Минтрансе РФ.

Парковки для водителей, ожидающих переправу через Керченский пролив, продолжают работать в Темрюкском, Славянском, Красноармейском и Крымском районах. На стоянках предоставляют горячее питание и воду, а также развернуты пункты обогрева.