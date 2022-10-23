Кубанские спортсменки завоевали семь медалей на чемпионате России по боксу

Кубань на соревнованиях представляли 16 спортсменок Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанские спортсменки завоевали семь медалей на женском чемпионате России по боксу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Соревнования проходили в «Баскет-Холле» Краснодара с 16 по 22 октября. Краснодарский край на чемпионате России представляли 16 спортсменок, которые выиграли три золотые и четыре бронзовые медали.

Так, в весовой категории до 60 килограммов обладательницей «золота» стала Надежда Голубева из Анапы, в весовой категории до 70 килограммов – Анастасия Демурчан из Анапы. В категории до 75 килограммов победу одержала Анастасия Шамонова из Красноармейского района.

«Бронза» соревнований досталась Екатерине Молчановой из Горячего Ключа в весовой категории до 50 килограммов, Нуне Асатрян из Краснодара в категории до 60 килограммов, Валерии Линьковой из Славянска-на-Кубани в категории до 52 килограммов и Ксении Олифриенко из Краснодара в категории более 81 килограмма.

По итогам чемпионата России спортсменки из Краснодарского края заняли второе место в общекомандном зачете.

- Поздравляю победителей и призеров женского чемпионата России по боксу. Благодаря грамотной работе тренерского состава кубанская школа бокса занимает ведущие позиции на уровне страны, - отметил вице-губернатор региона Александр Власов.